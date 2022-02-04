04.02.2022 08:00

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Всемирный день борьбы против рака, который отмечается 4 февраля, напоминает о том, насколько опасны и распространены онкологические заболевания.

Рак – это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть организма.

Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, прорастающих за пределы своих обычных границ и способных проникать в близлежащие части тела и распространяться в другие органы. Этот процесс называется метастазом. Метастазы являются основной причиной смерти от рака.



Самые распространенные типы рака во всем мире (в порядке убывания количества случаев смерти в мире): среди мужчин — рак легких, желудка, печени, толстой кишки, пищевода и простаты; среди женщин — рак молочной железы, легких, желудка, толстой кишки и шейки матки.



В 2022 году Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями проводится под девизом: «Создайте будущее без рака. Время действовать сейчас», призывая осмыслить то, что может сделать каждый в борьбе против этой болезни и внести свой вклад в кампанию против рака. Речь идет о профилактике. При обнаружении непривычных симптомов необходимо своевременно обратиться к врачу. Ваша бдительность позволит выявить онкологические заболевания на ранней стадии.

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Ежегодно 4 февраля отмечается новый праздник – Международный день человеческого братства. Его Генеральная Ассамблея ООН учредила 21 декабря 2020 года. Дата празднования приурочена к подписанию в этот день в 2019 году в ходе встречи Папы римского Франциска II и Верховного имама Аль-Азхара Ахмада ат-Тайеба документа, названного «Человеческое братство во имя мира во всём мире и совместной жизни».

Приметы дня

4 февраля отмечается день памяти апостола Тимофея. В прежние времена этот день был оплотом метелей, вьюг и морозов: «Это не диво, что Афанасий-ломонос (31 января) морозил нос, а ты подожди тимофеевских морозов». Именно мороз определял предстоящую погоду. Если в мороз вспотели оконницы и рамы, надо ждать потепления. Если «снежные узоры» поднимаются вверх по стеклу, значит морозу продолжаться, а если наклонились — к оттепели. Если в полдень на Тимофея светит солнышко — весна идет ранняя.



Также в этот день...



В 1648 году с восстания запорожских казаков против поляков началась освободительная война в Украине.



1746 – родился Тадеуш Костюшко, польский и американский военный и политический деятель, принимавший участие в Войне за независимость США и в освободительном движении Польши. Национальный герой Белоруссии, Литвы, Польши, США, почетный гражданин Франции.



1794 – Франция отменила рабство в своих колониях.



1797 – землетрясением разрушена столица Эквадора Кито.



1857 – научной общественности впервые представили неандертальца.



1861 – в столице штата Алабама городе Монтгомери представители шести отделившихся южных штатов провозгласили образование Конфедеративных Штатов Америки.



1873 – родился Михаил Пришвин, русский писатель, воспевший «кладовые природы».



1933 – родился Игорь Кваша, актер театра и кино, телеведущий.



1941 – американский химик Рой Планкетт получил патент на изготовление тетрафторэтиленового полимера – тефлона.



1944 – ученые доказали, что носителем наследственной информации является дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК).



1945 – родился Полад Бюль-Бюль оглы, азербайджанский певец, композитор, актер, политический и общественный деятель.



1945 – открывается Крымская (Ялтинская) конференция Большой тройки. То есть Советского Союза в лице Иосифа Сталина, Соединенных Штатов Америки в лице Франклина Рузвельта и Великобритании под представительством Уинстона Черчилля. Именно Крымская конференция определит на долгие годы новый послевоенный миропорядок. Разграничение сфер влияния в Европе впервые столкнуло лбами две сверхдержавы: СССР и Штаты. Так начиналась «холодная война».



1948 – Остров Цейлон, с XVIII века владение Великобритании, провозглашен независимым государством в составе Британского содружества, в мае 1972 года Цейлон стал Демократической Социалистической Республикой Шри-Ланка.



1964 – родился Олег Протасов, футболист «Днепра» и киевского «Динамо», двукратный чемпион СССР, обладатель Серебряной бутсы.



1974 – после двух лет дрессировки шимпанзе Ним Чимски в США написал первое слово. А все из-за лингвиста Герберта Терраса, который решил опровергнуть теорию знаменитого Ноама Хомски, считавшего, что способность человека изъясняться фразами – врожденная, и существует некая «универсальная грамматика», доступная только Homo sapiens. Террас взялся обучать письменной речи шимпанзе. Какое слово написал ученик, до сих пор не выяснено, однако есть свидетели, что учитель был очень недоволен. Ним Чимски первое слово, не зафиксированное ни в одном документе, самолично уничтожил.



1975 – родилась Натали Имбрулья, австралийская певица и актриса.



1982 – ТАСС сообщает: «Необычным образом соприкоснулись судьбы старинного меридианного круга, установленного в астрономической обсерватории Харьковского университета и современной быстродействующей ЭВМ. Компьютер понадобился для математической обработки наблюдений звездного неба, проведенных с помощью этого круга в 1909-914 годах. Тогда, в начале века, группа астрономов определила координаты 140 слабых околополюсных звезд, находящихся вблизи Полярной звезды. Для того времени это были уникальные наблюдения. Но ученым не пришлось довести до конца свои исследования: для вычислений потребовались бы многие десятилетия. Начатый труд ждал своего звездного часа. Эта возможность открылась с появлением электронной техники. Сейчас математическая обработка наблюдений, выполненных в начале столетия, завершена. Окончательные ее результаты будут внесены в Международный фундаментальный звездный каталог...»



1985 – принята резолюция ООН о запрете пыток.



2004 – запущен Facebook – социальная сеть, основанная Марком Цукербергом и его соседями по комнате Эдуардо Савериным, Дастином Московицем и Крисом Хьюзом во время обучения в Гарвардском университете.



Именины отмечают: Анастасия, Гаврила (Гавриил), Георгий (Егор, Юрий), Иван, Леонтий, Макар, Петр, Тимофей, Эммануил.