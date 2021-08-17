17.08.2021 13:07 Рита Парфенова

Купаться не рекомендуется: в Харькове обновлена карта грязных пляжей

Опубликованы новые результаты исследования водоемов.



Фото из открытых источников

Практически в завершении купального сезона вода еще в двух зонах отдыха под Харьковом признана опасной для отдыхающих, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр лабораторных исследований.



По результатам последних вирусологических исследований выявлены антигены ротавирусов в воде Оскольского водохранилища (пляж в пгт Боровая Изюмского района) и в реке Берестовой (пляж в пгт Зачепиловка Красноградского района). Присутствие в воде антигена ротавируса свидетельствует о наличии в ней возбудителя ротавирусной инфекции и является основанием для запрета использования этих водоемов для купания.



Сейчас в связи с наличием возбудителей инфекционных заболеваний (гепатита А и/или ротавирусной инфекции) также не рекомендуется купание в следующих водоемах: пруд Копань в городе Богодухове, река Уды в пгт Золочев Богодуховского района, река Северский Донец в г. Изюм, Петренковский водохранилище в Харькове.



Вследствие превышения нормативного содержания лактозоположительных кишечных палочек остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания в пределах акватории пляжей на Основянском озере, Безлюдовском водоеме, в Журавлевском гидропарке (город Харьков), на реке Берестовая (город Красноград), на пруду «Комсомольский» (пгт Кегичевка Красноградского района) и Бритайском водохранилище (Катериновский Старостинский округ Лозовского района).



По состоянию на 17 августа перечень пляжей, которые не являются безопасными для купания, выглядит так:

рекреационная зона Журавлевского гидропарка, г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр) пляж «Основянский», Основянское озеро., г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр) пляж «Петренковский», г. Харьков (содержание лактозоположительных кишечных палочек 13 000 при норме не более 5000 на литр, обнаружены антигены ротавирусов) Безлюдовский водоем (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр) зона отдыха г. Красноград, р. Берестовая (содержание лактозоположительных кишечных палочек 6200 при норме не более 5000 на литр) пляж «Комсомольский», пгт Кегичевка (содержание лактозоположительных кишечных палочек 13 000 при норме не более 5000 на литр) пляж пгт Золочев, р. Уды (обнаружены антигены ротавирусов, вирусов гепатита А) пляж на пруду «Копань», г. Богодухов (обнаружены антигены ротавирусов) зона отдыха пгт Зачепиловка, р. Берестова (содержание лактозоположительных кишечных палочек 9500 при норме не более 5000 на литр, обнаружены антигены ротавирусов) городской пляж г. Изюм, р. Северский Донец (обнаружена сальмонелла) общественный пляж Катериновского сельского совета, водохранилище «Бритай» (содержание лактозоположительных кишечных палочек 240000 при норме не более 5000 на литр) пляж пгт Боровая, Оскольское водохранилище (обнаружены антигены ротавирусов)



Перечень пляжей, которые пока не являются безопасными для купания, отражены на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.





Напомним, месяц назад все шесть харьковских зон отдыха, определенных для массового отдыха людей у ​​водоемов, были признаны непригодными для купания.