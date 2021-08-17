Купаться не рекомендуется: в Харькове обновлена карта грязных пляжей

Опубликованы новые результаты исследования водоемов.
Практически в завершении купального сезона вода еще в двух зонах отдыха под Харьковом признана опасной для отдыхающих, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский областной центр лабораторных исследований.
По результатам последних вирусологических исследований выявлены антигены ротавирусов в воде Оскольского водохранилища (пляж в пгт Боровая Изюмского района) и в реке Берестовой (пляж в пгт Зачепиловка Красноградского района). Присутствие в воде антигена ротавируса свидетельствует о наличии в ней возбудителя ротавирусной инфекции и является основанием для запрета использования этих водоемов для купания.
Сейчас в связи с наличием возбудителей инфекционных заболеваний (гепатита А и/или ротавирусной инфекции) также не рекомендуется купание в следующих водоемах: пруд Копань в городе Богодухове, река Уды в пгт Золочев Богодуховского района, река Северский Донец в г. Изюм, Петренковский водохранилище в Харькове.
Вследствие превышения нормативного содержания лактозоположительных кишечных палочек остаются актуальными рекомендации по ограничению использования водоемов для купания в пределах акватории пляжей на Основянском озере, Безлюдовском водоеме, в Журавлевском гидропарке (город Харьков), на реке Берестовая (город Красноград), на пруду «Комсомольский» (пгт Кегичевка Красноградского района) и Бритайском водохранилище (Катериновский Старостинский округ Лозовского района).
По состоянию на 17 августа перечень пляжей, которые не являются безопасными для купания, выглядит так:
Перечень пляжей, которые пока не являются безопасными для купания, отражены на карте, которая обновляется при получении новых результатов лабораторных исследований.
Напомним, месяц назад все шесть харьковских зон отдыха, определенных для массового отдыха людей у водоемов, были признаны непригодными для купания.
Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза.
Сегодня, 17 августа, отмечается День секонд-хенда.
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