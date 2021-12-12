12.12.2021 13:29 Дмитрий Колоней

На Харьковщине прошли учения территориальной обороны (фото)

Маневры состоялись на территории учебного центра военного института танковых войск Харьковского политехнического университета в Подворках.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на ХОГА, в учениях приняли участие 250 представителей 113-й отдельной бригады терробороны и отдельных подразделений, а также около 300 представителей общественности.

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Заместитель военком области Владимир Трищенко отметил, что сегодня открыто 10 учебных мест, где каждый желающий может усовершенствовать свои знания по боевой подготовке.

Система территориальной обороны была окончательно сформирована в 2016 году. В 2021 году по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского был разработан и имплементирован Закон Украины № 1702-IX «Об основах национального сопротивления».

Кроме мужчин, к занятиям присоединилось множество женщин.Подобные занятия для подразделений территориальной обороны проходят каждую субботу. А для всех желающих такую военную подготовку проводят по инициативе общественности.