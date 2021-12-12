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12.12.2021  13:29   Дмитрий Колоней

На Харьковщине прошли учения территориальной обороны (фото)

Маневры состоялись на территории учебного центра военного института танковых войск Харьковского политехнического университета в Подворках.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ХОГА, в учениях приняли участие 250 представителей 113-й отдельной бригады терробороны и отдельных подразделений, а также около 300 представителей общественности.
 
 
Заместитель военком области Владимир Трищенко отметил, что сегодня открыто 10 учебных мест, где каждый желающий может усовершенствовать свои знания по боевой подготовке.
 
На Харьковщине прошли учения территориальной обороны
 
Система территориальной обороны была окончательно сформирована в 2016 году. В 2021 году по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского был разработан и имплементирован Закон Украины № 1702-IX «Об основах национального сопротивления».
 
На Харьковщине прошли учения территориальной обороны
 
Кроме мужчин, к занятиям присоединилось множество женщин.Подобные занятия для подразделений территориальной обороны проходят каждую субботу. А для всех желающих такую военную подготовку проводят по инициативе общественности.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что под Харьковом прошли учения подразделений МВД.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  учения, стрельба, харьков
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