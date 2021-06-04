04.06.2021 07:00

День борьбы с кариесом: события 4 июня

Самые страшные врачи для большинства человечества – стоматологи – придумали отмечать 4 июня Международный день борьбы с кариесом.

По статистике, кариес – это самая распространенная в мире болезнь, с которой сталкиваются 95-98% взрослого населения планеты.

Кариес – это патологический процесс, который возникает после прорезывания зубов, во время этого процесса происходит размягчение твердых тканей зубов и образование полостей.



Специалисты отмечают, что у детей эта болезнь встречается в пять раз чаще, чем бронхиальная астма. Примерно 80% подростков ко времени окончания школы хотя бы раз успели побывать у стоматолога по причине кариеса. Также сегодня очень сложно встретить взрослого человека, у которого не было бы пломб.



Хотя кариеса можно отнести к наименее заметным болезням, он таит в себе огромную опасность. Эксперты ВОЗ утверждают, что заболевания полости рта имеют общие факторы риска с четырьмя хроническими болезнями: раком, диабетом, сердечными и респираторными заболеваниями. Именно поэтому важно уделять время своим зубам с раннего возраста и, по необходимости, посещать стоматолога.



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Сегодня Международный день невинных детей – жертв агрессии. Эта дата отмечается ежегодно 4 июня начиная с 1983 года.



Международный день невинных детей был учрежден специальной резолюцией ООН. Основной причиной принятия резолюции стало большое число жертв среди мирного населения в ходе вторжения Израиля в Ливан летом 1982 года. День отмечается в годовщину налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана (4 июня 1982 года, еще до начала вторжения), в результате которого погибло 60 человек.



Целью этого Дня является попытка ощутить боль и страдания детей всего мира, подвергающихся физическому насилию, морально-психической и духовной обработке



Также в этот день...



В 469 году до н.э. родился Сократ, древнегреческий философ.



1070 – во Франции изобретен сыр рокфор.



1783 – На рыночной площади в Анноне прошла первая публичная демонстрация воздушного шара братьев Жозефа-Мишеля и Жака-Этьена Монгольфье, небольшой шар диаметром около 11 метров, сделанный из полотна и бумаги, поднялся на высоту 1830 метров. Прежде чем опуститься на землю, шар пролетел более 1.6 км.



1800 – в Вашингтоне завершено строительство Белого дома, и в него въехали первые обитатели: президент Джон Адамс с женой.



1863 – родился Владислав Городецкий (настоящее имя – Лешек Дезидерий Владислав Городецкий), известный украинский и польский архитектор. Работал преимущественно в Киеве, после эмиграции в 1920 году – в Тегеране. В Украине Городецкий построил более 30 зданий. В Киеве это здание Национального художественного музея Украины, костел Святого Николая, кераимская кенаса, «Дом химер» и другие сооружения.



1896 – испытание первого автомобиля, построенного Фордом, было задержано на час, так как оказалось, что автомобиль шире, чем двери цеха, в котором его создавали.



1930 – родился Виктор Тихонов, хоккеист и тренер.



1937 – для удобства покупателей в супермаркете впервые появились тележки. Эту идею реализовал в магазине Humpty Dumpty в Оклахома Сити владелец сети бакалейных торговых точек Сильван Голдман. Первая тележка была сделана из складного стула, к которому прикрутили колесики и корзинку.



1962 – на экраны СССР вышел первый номер сатирического киножурнала «Фитиль», главный редактор – Сергей Михалков.



1972 – поэт Иосиф Бродский был вынужден эмигрировать. В письме на имя Брежнева он писал: «Мне горько уезжать из России. Я верю, что вернусь. Поэты всегда возвращаются – во плоти или на бумаге».



1975 – «Роллинг Стоунз» стали первой западной рок-группой, которая получила гонорар за выпуск своих песен в СССР.



1975 – родилась Анджелина Джоли, американская актриса.



1989 - железнодорожная катастрофа возле Уфы - крупнейшая в СССР. Во время прохождения двух пассажирских поездов произошел взрыв топливно-воздушной смеси, образовавшейся в результате аварии на трубопроводе, который проходил в 900 метрах. Погибло 575 человек (по другим данным - 645), ранены более 600.



1999 – впервые выявлен вирус «Worm.ExploreZip», поразивший тысячи компьютеров мира.



2012 – умер Эдуард Хиль, советский и российский эстрадный певец.



Именины отмечают: Владимир, Даниил, Захар, Иван, Макар, Михаил, Павел, Софья, Фаддей, Федор, Яков.