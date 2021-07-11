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11.07.2021  11:38   

Побег из суда в Харькове: преступник-иностранец пойман (фото)

Беглец из суда в Харькове скрывался в Киеве.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, сбежавшего в Харькове иностранца задержали в Киеве по улице Дегтяревской сотрудники Департамента уголовного розыска совместно с управлением уголовного розыска ГУНП в Харьковской области при содействии полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области.
 
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 5 лет лишения свободы.
 
В ближайшее время правонарушитель будет доставлен в Харьков и помещен в следственный изолятор под экстрадиционный арест сроком до 12 месяцев с целью его дальнейшей экстрадиции в Германию.
 
 
Напомним, ранее мы писали о том, что 8 июля 2021 года по окончании заседания суда сбежал арестованный 47-летний гражданин Турции, находящийся в международном розыске Интерпола за совершение мошенничества в особо крупных размерах. После объявления решения суда об избрании гражданину меры пресечения в виде содержания под стражей до прибытия конвоя он остался без охраны. Воспользовавшись этим, правонарушитель выбежал из зала суда и скрылся.
 

 

Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  побег, мошенничество, харьков, задержание, розыск
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