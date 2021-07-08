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08.07.2021  23:11   Евгений Клочко

В сети появилось видео побега из суда подконвойного гражданина Турции (видео)

47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал неизвестный автомобиль.

В Харькове из-под конвоя сбежал иностранец
Кадр из видео
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции. По словам правоохранителей, сообщение о происшествии в суде, расположенном на площади Героев Небесной Сотни, поступило в полицию 8 июля в 17:58. Мужчина подозревался мошенничестве на территории Германии и готовился к экстрадиции на Родину. 
 
Приметы разыскиваемого: рост более 185 см, крепкого телосложения, волосы короткие. Был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки.
 
По городу введена полицейская операция "Сирена".
 
Правоохранители обращаются к гражданам, владеющим информацией о местонахождении разыскиваемого. Просьба сообщить в полицию по телефонам: (057) 705-98-15, 0632031916 (дежурная часть), 102 или другим удобным для вас способом.
 
Напомним, в Харькове ввели план-перехват "Сирена" из-за побега гражданина Турции из здания Апелляционного суда. Напомним, 8 июля, по информации Телеграмм-канала ТРУХА, снимали с домашнего ареста гражданина Турции, чтобы экстрадировать на родину в тюрьму. Он находится в международном розыске за мошенничество в Германии.  

Тэги:  харьков, побег, суд
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