08.07.2021 23:11 Евгений Клочко

В сети появилось видео побега из суда подконвойного гражданина Турции (видео)

47-летний гражданин Турции Димерал Незаметтим после оглашения постановления об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей выбежал на улицу, где его ждал неизвестный автомобиль.

Кадр из видео

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу областной полиции. По словам правоохранителей, сообщение о происшествии в суде, расположенном на площади Героев Небесной Сотни, поступило в полицию 8 июля в 17:58. Мужчина подозревался мошенничестве на территории Германии и готовился к экстрадиции на Родину.

Приметы разыскиваемого: рост более 185 см, крепкого телосложения, волосы короткие. Был одет в черную футболку, синие джинсовые брюки, кроссовки.

По городу введена полицейская операция "Сирена".

Правоохранители обращаются к гражданам, владеющим информацией о местонахождении разыскиваемого. Просьба сообщить в полицию по телефонам: (057) 705-98-15, 0632031916 (дежурная часть), 102 или другим удобным для вас способом.

Напомним, в Харькове ввели план-перехват "Сирена" из-за побега гражданина Турции из здания Апелляционного суда. Напомним, 8 июля, по информации Телеграмм-канала ТРУХА, снимали с домашнего ареста гражданина Турции, чтобы экстрадировать на родину в тюрьму. Он находится в международном розыске за мошенничество в Германии.