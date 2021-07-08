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08.07.2021  16:50   

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 9 июля

Рабочая неделя завершится 30-градусной жарой, синоптики прогнозируют малооблачную погоду, без осадков.

Погода в Харькове на пятницу, 9 июля 2021 года

Антициклон Cornelieke продолжает прогревать воздух в Харькове, а отсутствие осадков приведет к атмосферной засухе и повышению пожарной опасности в лесах области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +19°...+26°C (ощущается как +20°C). Ветер северо-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Днем малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +28°...+30°C (ощущается как +32°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 53%. Атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Вечером малооблачно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +30°...+26°C (ощущается как +30°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Солнечная активность находится в стабильно спокойном состоянии и не угрожает метеозависимым людям плохим самочувствием и головными болями.

Народные приметы. Если в этот день идет дождь, то такая погода установится до осени. Если ясно и тепло, то до конца лета небо будет безоблачным.

Если день жаркий, то в течение сорока дней продержится палящая засуха, прохлада придет лишь в сентябре.

Чтобы узнать погоду, в прежние времена следили за травой: если утром она сухая, к ночи следует ожидать дождя.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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