09.07.2021 07:01

Мирный атомный взрыв под Харьковом: 9 июля в истории

9 июля 1972 года выполнен первый ядерный взрыв на территории Украины в промышленных целях.

Это произошло в двух километрах от поселка Крестище Харьковской области.

Взрыв устроили, чтобы затушить пожар на буровой газовой скважине мощного газоконденсатного месторождения.



Сам пожар был искусственного происхождения – газ подожгли, чтобы предотвратить последствия мощного выброса газоконденсата во время бурения новой скважины, а потом не смогли погасить больше года.



Весь буровой комплекс был постепенно поглощен огромным провалом, который образовался вследствие аварии.



Учитывая положительный результат в применении ядерного взрыва при тушении газовой скважины, что горела три года на месторождении Урту-Булак в Узбекской ССР (1966 год), ученые предложили забить аварийную скважину с помощью ядерного взрыва.



Подготовка к взрыву длилась четыре месяца в обстановке строжайшей секретности. К середине лета 1972 года подготовительные работы в районе горящей скважины были завершены. Сбоку аварийной колонны пробурили наклонную скважину длиной 2400 м и поместили в нее цилиндрический спецзаряд – ядерное взрывное устройство. Прилегающая к факел территория была разделена на три кольцевые зоны радиусом 3, 5 и 8 км. Внутреннее кольцо радиусом 400 м от эпицентра будущего взрыва огородили как особую зону и засыпали слоем речного песка толщиной 20 см. На границе каждой из зон поместили подопытных животных – кур, коз и ульи с пчелами. На расстоянии 400-500 метров от скважины начиналось село Первомайское, где в то время проживало около 400 человек. За час до взрыва всех жителей временно эвакуировали в село Крестище, что расположено от эпицентра на расстоянии 2 км. Трасса Москва – Симферополь пролегала на расстоянии 8 км. Были перекрыты все системы водоснабжения и электросети отключены.



9 июля 1972 года, ровно в 10 часов утра по местному времени ядерное устройство на глубине 2483 м и мощностью 3,8 кт сдетонировало. Через 20 секунд из кратера вокруг скважины на высоту около 1 км вырвался мощный газовый фонтан, смешанный с породой, через минуту образовалось характерное грибовидное облако ядерного взрыва.



Эксперимент не увенчался успехом – закрыть выброс с помощью взрыва не удалось. Люди вернулись в деревню через 30 мин. после взрыва. Все подопытные животные в спецзоне погибли. В селе Первомайское ударной волной выбило стекла из окон, дали трещины и разрушились стены многих домов. Восстановление жилья (за счет государства) длилось больше года. Впоследствии все жители получили отстроенные дома на месте разрушенных, но колхоз постепенно перестал функционировать и жизнь в селе пришла в упадок.



Газовый факел потушили за несколько месяцев стандартными методами – раскапыванием скважины. В течение нескольких месяцев был вырыт кольцевой карьер шириной 400 и глубиной 20 метров. Окончательно потушить пламя и перекрыть скважину удалось лишь в июле 1973 года.



Официальных данных о влиянии взрыва «Факел» на здоровье людей нет, поскольку после обращений жителей по инстанциям и к правительству никого не признали пострадавшими.



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