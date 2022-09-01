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01.09.2022  19:59   Дмитро Колонєй

Ворог продовжує обстрілювати населені пункти на Харківщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 31 серпня 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Генштаб України, противник намагається встановити повний контроль над територією Донецької області та утримати захоплені райони Херсонської, Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
 
Ворог продовжує завдавати авіаційні та ракетні удари по військових та цивільних об’єктах на території нашої Держави.
На Харківському напрямку ворог здійснив обстріли із застосуванням озброєння танків, ствольної та реактивної артилерії обʼєктів у районах населених пунктів Уди, Соснівка, Великі Проходи, Питомник, Руська Лозова, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Старий Салтів та Пришиб.
 
Зберігається загроза нанесення ракетних ударів по об’єктах та елементах інфраструктури в глибині території України.
 
Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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