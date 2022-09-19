19.09.2022 12:25 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники за тиждень усунули понад 60 пошкоджень на водоводах

Ремонтники оперативно проводять ремонтні роботи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Повідомляється, що бригади Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» у найскладніших умовах ворожої агресії, що не припиняється, продовжують інтенсивні роботи з відновлення подачі води в усі райони міста. Протягом минулого тижня ними було усунуто 66 аварійних ситуацій на трубопроводах холодного водопостачання.

Також ремонтники упорядкували 67 оглядових колодязів на водоводах із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 16 водорозбірних колонок.

У неділю зусиллями бригад аварійно-відновлювальних робіт було ліквідовано 8 поривів на трубопроводах та упорядковано 7 оглядових колодязів. Сьогодні, 19 вересня, 25 бригад АВР розпочали ремонт 16 ділянок водоводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу бригад аварійно-відновлювальних робіт необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Всі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які у зараз значно зросли», – наголошують на КП «Харківводоканал».

Нагадаємо, у Харківській області відбувається реконструкція газопроводу високого тиску.