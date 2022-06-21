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21.06.2022  16:41   Дмитрий Колоней

Война и доходы от туризма: зафиксирован рекордный рост сборов

Стало известно, где в разы взлетели доходы от туризма.


Фотография из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на РБК-Украина, в целом в бюджет страны за первые четыре месяца 2022 года туристического сбора поступило 64 млн 611 тыс. грн. Это на 65% больше, чем в прошлом году за этот период. В 2021 году туристический сбор составил 39 млн 206 тыс. грн.
 
Туристический сбор – это налог, который турист платит при поселении в отель за каждые сутки временного размещения. В 2021 году туристический сбор с граждан Украины был не более 30 гривен, с иностранцев – до 300 гривен.
 

Наибольшие суммы туристического сбора в бюджет в 2022-м перечислила следующая пятерка городов и регионов:

 
  1. Киев - более 18 млн. грн - на 98% больше, чем в прошлом году;
  2. Львовская область - 11 млн 463 тыс грн - 268% больше, чем в прошлом году;
  3. Закарпатская область - 6 млн 212 тыс. грн - на 144% больше, чем в 2021 году;
  4. Хмельницкая область - 1 млн 447 тыс грн - рост на 65%;
  5. Ивано-Франковская область - почти 6 млн грн - на 48% больше, чем в прошлом году.
Такие суммы свидетельствуют о большом потоке людей, которые спасались от войны из восточных, центральных и южных регионов на западе Украины.
 
"Первые два месяца войны отели на безопасных территориях были заселены полностью. Однако, сейчас ситуация изменилась - теперь большинство заведений размещения в западных регионах страны стоят полупустые. А значит и доля туристического сбора за второе полугодие 2022 года значительно сократится", - замечает председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марьяна Олеськив.
 
Поэтому агентство разрабатывает специальные программы реабилитации как для военных, так и для гражданских, пострадавших в результате военных действий. Это позволит поддержать туристическую отрасль Украины, сохранить рабочие места, и оказать необходимую помощь военным и гражданским.
 

Больше всего уменьшился турсбор из-за военных действий в:

  1. Николаевской (63%),
  2. Луганской (60%),
  3. Сумской (48%),
  4. Херсонской (46%) 
  5. Запорожской областях (41%).
В целом поступления в госбюджет от туротрасли за первые четыре месяца 2022 года сократились на 18%.
 
Источник:   РБК-Украина
 Тэги:  рост доходов, туризм, украина
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