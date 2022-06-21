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21.06.2022  16:20   Виталий Хиневич

Оккупанты обстреляли здание Харьковского метрополитена: подробности от полиции

Российские военные обстреляли ракетами здание метрополитена.

Харьков метро
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что 20 июня около 23:55 оккупанты обстреляли здание метрополитена. Повреждена крыша, частично разрушены стены, выбиты оконные рамы. Взрывной волной повреждена стена напротив выхода из депо, а также частично разрушены вагоны.  Кроме этого, 61-летний работник депо получил ранения.
 
Харьков метро
 
Правоохранители провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. Было открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
 
Собранные материалы направят в СБУ Харьковской области.
 
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  агрессия россии, харьков. метро
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