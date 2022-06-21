21.06.2022 16:20 Виталий Хиневич
Оккупанты обстреляли здание Харьковского метрополитена: подробности от полиции
Российские военные обстреляли ракетами здание метрополитена.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
Сообщается, что 20 июня около 23:55 оккупанты обстреляли здание метрополитена. Повреждена крыша, частично разрушены стены, выбиты оконные рамы. Взрывной волной повреждена стена напротив выхода из депо, а также частично разрушены вагоны. Кроме этого, 61-летний работник депо получил ранения.
Правоохранители провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства. Было открыто уголовное производство согласно части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Собранные материалы направят в СБУ Харьковской области.
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