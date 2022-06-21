21.06.2022 16:12 Дмитрий Колоней

На Харьковщине работают три реабилитационных центра для детей

С начала июня на Харьковщине возобновилась работа по реабилитации детей с инвалидностью.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Управление социальной защиты населения, в Слободском районе Харькова возобновилоась работа по реабилитации детей с инвалидностью.

С начала июня на Харьквшине реабилитационные услуги предоставляют такие центры:

Комплекс для детей с особенностями развития «Моя планета» (Харьковская область), Реабилитационный центр «Зазеркалье» (Харьковская область), Городская детская больница №5 (Харьков),

По Украине также работают центры:

Международная реабилитационная клиника Козявкина (Львовская область), Санаторий «Одесса» СБУ (Одесская область), ЧП «Центр стимуляции мозга» (Киев), ООО «Центр Приоритет» (Киев), ООБФ РДИ «Будущее» (Одесская область).

Другие реабилитационные центры либо не работают, либо планируют начать свою работу позже.

Перечень реабилитационных учреждений размещен на веб-странице Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в разделе «Реабилитация детей».

Более подробную информацию можно получить в Управлении социальной защиты населения Администрации Слободского района (ул.Вишневая, 3) с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00.