21.06.2022 16:12 Дмитрий Колоней
На Харьковщине работают три реабилитационных центра для детей
С начала июня на Харьковщине возобновилась работа по реабилитации детей с инвалидностью.
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Управление социальной защиты населения, в Слободском районе Харькова возобновилоась работа по реабилитации детей с инвалидностью.
С начала июня на Харьквшине реабилитационные услуги предоставляют такие центры:
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Комплекс для детей с особенностями развития «Моя планета» (Харьковская область),
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Реабилитационный центр «Зазеркалье» (Харьковская область),
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Городская детская больница №5 (Харьков),
По Украине также работают центры:
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Международная реабилитационная клиника Козявкина (Львовская область),
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Санаторий «Одесса» СБУ (Одесская область),
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ЧП «Центр стимуляции мозга» (Киев),
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ООО «Центр Приоритет» (Киев),
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ООБФ РДИ «Будущее» (Одесская область).
Другие реабилитационные центры либо не работают, либо планируют начать свою работу позже.
Перечень реабилитационных учреждений размещен на веб-странице Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью в разделе «Реабилитация детей».
Более подробную информацию можно получить в Управлении социальной защиты населения Администрации Слободского района (ул.Вишневая, 3) с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00.
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