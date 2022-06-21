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21.06.2022  17:24   Дмитрий Колоней

Бывший полицейский сотрулничал с оккупантами под Харьковом

Мужчине из-под Харькова сообщили о подозрении.


Бывший полицейский сотрулничал с оккупантами под Харьковом
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру, следствие установило, что в марте 2022 года во временно оккупированном Изюме бывший полицейский начал сотрудничать с российскими военными. Он получил предложение от военнослужащих страны-агрессора по патрулированию города и обеспечению безопасного пребывания захватчиков, на которое он согласился.
 
Во исполнение задания своих «кураторов» подозреваемый начал предлагать своим бывшим коллегам перейти на сторону врага, однако получил отказ. 
Досудебное расследование проводят следователи второго следственного отдела территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, оперативное сопровождение — второй оперативный отдел ТУ ГБР в г. Полтаве, Управление СБУ в Харьковской области и Харьковское управление Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
 
 
Тэги:  предательство, агрессия россии, харьков, изюм
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