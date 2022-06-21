21.06.2022 17:53 Дмитрий Колоней

В Харькове выплачены сотни тысяч ежегодной разовой помощи ветеранам

Об этом сообщили в Управлении социальной защиты населения Харькова.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Управление социальной защиты населения, в Харькове начали выплачивать ежегодную разовую помощь ветеранам войны . Так, в Основянском районе выплачено более 711 тыс. грн ежегодной разовой денежной помощи ветеранам войны.

По состоянию на 21 июня 2022 года, списки на получение денежной помощи для 609 человек передали пять учреждений. Ветеранам войны, которым выплачивается пенсия, начисление производится органами Пенсионного фонда Украины.

Управление соцзащиты производит выплату лицам из числа

военнослужащих,

полицейских,

лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел Украины,

службы судебной охраны,

лиц начальствующего и рядового состава Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, проходящих службу.

Денежные средства перечисляются на специальные счета воинских частей, учреждений и организаций по месту их службы.

Другим категориям граждан, которым, согласно законам «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О жертвах нацистских преследований», предусмотрена выплата ежегодной разовой помощи, управление переводит средства на счета таких лиц в уполномоченных банках.

Размер пособия в 2022 году составляет:

лицам с инвалидностью в результате войны: I группы - 4421 грн; II группы - 3906 грн; III группы - 3391 грн;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей - 1491 грн;

лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной, - 4421 грн;

членам семей погибших - 966 грн;

участникам войны и бывшим узникам концлагерей - 612 грн.

Подать список лиц, имеющих право на получение денежной помощи, можно до 30 сентября. По вопросам выплаты разовой денежной помощи, ранее начислявшейся до 5 мая, можно обратиться по тел.: 725-31-80, 099-432-80-35.