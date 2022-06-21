21.06.2022 18:19 Дмитрий Колоней

Участок в 15 миллионов: харьковской громаде вернут землю

Прокуратура требует вернуть Харьковскому горсовету земельный участок.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокурутуру, установлено, что одним из харьковских частных предприятий г. Харькова в 2021 году выкупили из коммунальной собственности за 2,8 млн грн земельный участок площадью 0,21 га, который находится в Шевченковском районе г. Харькова для строительства торгово-офисного комплекса.

Указанный участок предприятие получило без проведения земельных торгов. При этом отсутствие конкурентной процедуры продажи обосновано тем, что на земельном участке якобы располагалось нежилое здание указанного предприятия.

Однако, как установлено, указанное здание является киоском, то есть движимым имуществом, исключающим возможность получения земельного участка без процедуры земельных торгов.

Денежная оценка земельного участка составляет около 15 млн гривен.

Указанные основания стали основанием для направления окружной прокуратурой соответствующего иска в Хозяйственный суд Харьковской области.