    
Главная Новини Харкова Суспільство Людина підірвалася на мині: як отримати допомогу у Харкові
12.12.2022  16:06   Дмитро Колонєй

Людина підірвалася на мині: як отримати допомогу у Харкові

Пояснення щодо цього питання надали у Департаменті соціальної політики Харкова


Людина підірвалася на мині: як отримати допомогу у Харкові
Як повідояляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент соціальної політики Харкова, компенсація та допомога на оздоровлення постраждалим від вибухонебезпечних предметів призначається за певних умов:
  • звернення за її призначенням повинно надійти не пізніше, ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами
  • на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я (для дітей віком до 18 років); 
  • на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії (для осіб віком від 18 років.
  • Причинний зв’язок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я, отриманими від вибухонебезпечних предметів, встановлюється на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань. 
 
Виплати призначаються управліннями соціального захисту населення на підставі звернення постраждалої особи або її законного представника за зареєстрованим або фактичним місцем проживання. 
 
Источник:   Департамент соціальної політики
 Тэги:  взрыв, компенсация, харьков, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.11 Надзвичайні події Загинули від міни два чоловіка, які ремонтували дорогу під Харковом (фото) 31.10 Надзвичайні події Вибух у Федорівці: нові подробиці трагедії на Харківщині (фото) 29.10 Надзвичайні події На Харківщині загинув суддя Дмитро Константинов
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 