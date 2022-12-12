12.12.2022 16:06 Дмитро Колонєй
Людина підірвалася на мині: як отримати допомогу у Харкові
Пояснення щодо цього питання надали у Департаменті соціальної політики Харкова
Людина підірвалася на мині: як отримати допомогу у Харкові
Як повідояляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Департамент соціальної політики Харкова, компенсація та допомога на оздоровлення постраждалим від вибухонебезпечних предметів призначається за певних умов:
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звернення за її призначенням повинно надійти не пізніше, ніж через 60 календарних місяців після встановлення зв’язку інвалідності з ушкодженнями, спричиненими вибухонебезпечними предметами
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на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я (для дітей віком до 18 років);
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на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії (для осіб віком від 18 років.
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Причинний зв’язок інвалідності з пораненням чи іншим ушкодженням здоров’я, отриманими від вибухонебезпечних предметів, встановлюється на підставі витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Виплати призначаються управліннями соціального захисту населення на підставі звернення постраждалої особи або її законного представника за зареєстрованим або фактичним місцем проживання.
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