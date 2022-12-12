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12.12.2022  15:50   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 13 грудня

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що в Україні 13 грудня буде хмарно.
 
Вночі у більшості західних областей невеликий сніг, у південній частині помірний дощ, місцями з мокрим снігом, на сході країни помірні дощі, на решті території без істотних опадів. Вдень в Україні, крім західної частини, сніг та мокрий сніг, на південному сході країни дощ, у більшості центральних, Сумській та Харківській областях значні опади, налипання мокрого снігу.
 
На дорогах України, крім південного сходу, ожеледиця.
 
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у східних областях пориви 15-20 м/с.
 
Температура протягом доби 1-6° морозу, в Карпатах 5-10° морозу, у південних, східних та Дніпропетровській областях 0-5° тепла, вдень у Криму до 8° тепла.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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