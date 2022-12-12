12.12.2022 15:39 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники щодня прочищають більше двох кілометрів зливової каналізації

Про це поінофрмували у комплексі «Харківводовідведення».

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на заступника директора з виробництва комплексу «Харківводовідведення» Ігоря Вороненко, з початку 2022 року фахівці підприємства провели профілактичне чищення 756 км каналізаційних мереж по всьому місту.

«У листопаді прочистили 29 км трубопроводів. Контролюємо термін виконання заявок від споживачів: беремо в роботу у день звернення. Щодня відпрацьовуємо понад 75 заяв», - уточнив Ігор Вороненко.

Він зазначив, що також тривають роботи з заміни мереж. Зокрема, робітники ремонтують дві ділянки технічно зношеного каналізаційного трубопроводу на вул. Беркоса і на вул. Олександра Зубарєва. Продовжується перекладання мереж водовідведення на вул. Жуковського та завершилася реконструкція каналізаційного трубопроводу на вул. Світло Шахтаря.

Крім того, Ігор Вороненко звернувся до мешканців багатоповерхових будинків з проханням стежити за тим, що викидається у каналізацію. За його словами, у зимовий час прохідність трубопроводів погіршується, і засмічення трапляються частіше.