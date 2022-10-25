25.10.2022 19:24 Дмитро Колонєй

Харків'яни можуть оформити компенсацію: хто саме

Про це поінформували у Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова.



РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міськраду, у Центрі надання адміністративних послуг міста Харкова та його територіальних підрозділах з 26 жовтня розпочинають прийом заяв про безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб для оформлення компенсації.

Власники житлових приміщень, які тимчасово розміщують внутрішньо переміщених осіб, можуть отримати компенсацію витрат на комунальні послуги.

Що необхідно зробить власникам житла:

- не пізніше наступного дня з дня розміщення ВПО звернутися до ЦНАП за місцем розташування житла або написати на електронну адресу: [email protected] (із повідомленням про розміщення внутрішньо переміщених осіб). У разі припинення розміщенням (перебування) або зміни переліку внутрішньо переміщених осіб, власник житла цього ж дня зобов’язаний також надати повідомлення до ЦНАП або на електронну адресу: [email protected] ;

(із повідомленням про розміщення внутрішньо переміщених осіб). У разі припинення розміщенням (перебування) або зміни переліку внутрішньо переміщених осіб, власник житла цього ж дня зобов’язаний також надати повідомлення до ЦНАП або на електронну адресу: ; - щомісячно, не пізніше п'яти днів з дня закінчення звітного місяця, звернутися до управління соціального захисту населення за місцем розміщення житла або на електронну адресу: [email protected] (із заявою на отримання компенсації). Також в управління соцзахисту необхідно надати реквізити банківського рахунку на ім'я власника житла (заявника) (за стандартом IBAN).

Які потрібні документів для оформлення компенсації:

повідомлення (ЦНАП) і заява (управління соцзахисту); паспорт громадянина України власника житла (оригінал); довідка про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків власника житла (оригінал); документи, що підтверджують право власності на житлове приміщення (оригінал); інформація про ВПО: П.І.Б., дані паспорта або свідоцтва про народження дитини, реєстраційного номера облікової картки платника податків, адреси реєстрації, дати та номера довідки ВПО, контактний телефон.

У ЦНАП зазначили, що у разі подання повідомлення представником власника, наймачем (орендарем) житла, спадкоємцем, який прийняв спадщину, додатково подаються:

- документ, що засвідчує особу;

- документ, що підтверджує повноваження особи як представника власника, наймача (орендаря) житла, спадкоємця, крім випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами).

Прийом до ЦНАП здійснюється за попередньою реєстрацією в електронній черзі через: