24.06.2022 21:20 Дмитрий Колоней

В Харькове выплачивают компенсацию по уходу за родными на дому

Об этом сообщили в Управлении социальной защиты населения Харькова.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Управлениие социальной защиты населения Администрации Основянского напоминают, что граждане, которые ухаживают за своими родными на дому, могут обратиться в управление для назначения компенсации за предоставление социальных услуг на непрофессиональной основе.

Выплаты можно получить за предоставление социальной услуги на дому людям с инвалидностью I группы, детям с инвалидностью, гражданам преклонных лет с когнитивными нарушениями, неизлечимо больным, которые не могут самостоятельно передвигаться, детям, которым не установлена инвалидность, но они больны.

Сейчас в районе такие выплаты получают 64 человека.

Если человек, который оказывает социальные услуги, и человек, который их получает, стали внутренне перемещенными лицами, компенсация назначается и выплачивается по новому месту их проживания/нахождения.

Более подробную информацию жители района могут получить по тел.: 725-31-91, 725-91-93. Прием ведется по предварительной записи.

График работы управления: с 9:00 до 17:00, с понедельника по пятницу, без перерыва. Адрес: ул. Шота Руставели, 4/20.

Отметим, что в Управлении социальной защиты населения Администрации Основянского района на учете в Едином государственном автоматизированном реестре льготников состоят 3 246 человек с инвалидностью, 317 из них – дети. Также зарегистрировано 12 629 пожилых людей.