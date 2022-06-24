24.06.2022 21:20 Дмитрий Колоней
В Харькове выплачивают компенсацию по уходу за родными на дому
Об этом сообщили в Управлении социальной защиты населения Харькова.
РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ
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на Управлениие социальной защиты населения Администрации Основянского напоминают, что граждане, которые ухаживают за своими родными на дому, могут обратиться в управление для назначения компенсации за предоставление социальных услуг на непрофессиональной основе.
Выплаты можно получить за предоставление социальной услуги на дому людям с инвалидностью I группы, детям с инвалидностью, гражданам преклонных лет с когнитивными нарушениями, неизлечимо больным, которые не могут самостоятельно передвигаться, детям, которым не установлена инвалидность, но они больны.
Сейчас в районе такие выплаты получают 64 человека.
Если человек, который оказывает социальные услуги, и человек, который их получает, стали внутренне перемещенными лицами, компенсация назначается и выплачивается по новому месту их проживания/нахождения.
Более подробную информацию жители района могут получить по тел.: 725-31-91, 725-91-93. Прием ведется по предварительной записи.
График работы управления: с 9:00 до 17:00, с понедельника по пятницу, без перерыва. Адрес: ул. Шота Руставели, 4/20.
Отметим, что в Управлении социальной защиты населения Администрации Основянского района на учете в Едином государственном автоматизированном реестре льготников состоят 3 246 человек с инвалидностью, 317 из них – дети. Также зарегистрировано 12 629 пожилых людей.
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