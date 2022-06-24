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24.06.2022  21:49   Дмитрий Колоней

Нарубил под Харьковом на семь лет тюрьмы: "черный лесоруб" ждет суда (фото)

Под Харьковом завершено досудебное расследование о незаконной порубке древесины.

Ждет суда пойманный на горячем "черный лесоруб", нанесший ущерб в сотни тысяч гривен. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию, установлено, что в начале января 2022 года житель села Мурафа бензопилой спилил в прибрежной зоне реки "Мерчик" 35 ив и кленов. Для перевозки древесины он попросил о помощи местных жителей, которым не сообщил, что у него каких-либо разрешительных документов на порубку и перевозку нет.
 
Злоумышленника разоблачили сотрудники полиции на месте совершения преступления при загрузке распиленных бревен деревьев на автомобиль. Согласно заключению судебной экономической экспертизы, своими действиями он нанес материальный ущерб поселковому совету на сумму более 280 тысяч гривен.
 
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 246 (незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса) Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт в отношении 30-летнего подозреваемого направлен в суд.
 
Тэги:  черный лесоруб, незаконная порубка, харьков, мурафа
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