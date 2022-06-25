25.06.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 25 июня

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +16°...+21°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.



Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 58%. Температура воздуха +22°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 30%. Температура воздуха +22°...+20°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

Обильные росы – на хороший урожай.

Если тучи кажутся слегка беловатыми – жди града.

Много белок прыгает по деревьям вблизи жилых домов – к дождливому году.

Гуси и утки на реке часто ныряют и бьют крыльями по воде – скоро придет гроза.