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25.06.2022  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на субботу, 25 июня

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.

Дождь в Харькове

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +16°...+21°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.

Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 58%. Температура воздуха +22°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 30%. Температура воздуха +22°...+20°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.

Приметы дня:

  • Обильные росы – на хороший урожай.
  • Если тучи кажутся слегка беловатыми – жди града.
  • Много белок прыгает по деревьям вблизи жилых домов – к дождливому году.
  • Гуси и утки на реке часто ныряют и бьют крыльями по воде – скоро придет гроза.
Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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