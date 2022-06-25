Прогноз погоды в Харькове на субботу, 25 июня

С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром облачно с прояснениями, вероятность осадков 19%. Температура воздуха +16°...+21°C (ощущается как +17°C). Ветер северо-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 747 мм рт.ст.
Днем облачно с прояснениями, вероятность осадков 58%. Температура воздуха +22°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 63%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.
Вечером облачно с прояснениями, вероятность осадков 30%. Температура воздуха +22°...+20°C (ощущается как +22°C). Ветер северо-восточный, 5 м/с. Влажность воздуха 68%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.
Выполнять обычную текущую работу сегодня будет значительно легче. Воспользуйтесь этим, чтобы разгрести завалы, на которые в другое время вам не хватит и недели.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Днем пойдет мелкий дождь, но ближе к вечеру он должен затихнуть.
Сегодня праздник государствопредставляющей и иногда бюджетонаполняющей профессии – День таможенной службы Украины.
влажность:
давление:
ветер: