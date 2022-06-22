Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 22 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 478 человек. Выздоровело 294 234 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 182 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 5 человек (в том числе у 2 жителей города Харькова). Два человека заболели в Изюмском районе области.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 21 июня.
Комментариев: 0
Чувства сегодня способны захватывать вас внезапно и сильно, что может проявиться во всем – от появления новых деловых интересов до влюбленности с первого взгляда.
Пасмурная погода будет держаться в Харькове не весь день - вечером небо станет чистым и ясным. Утренний дождь закончится ближе к середине дня. Больше осадков не ожидается.
22 июня в Украине отмечается День скорби и чествования памяти жертв войны.
влажность:
давление:
ветер: