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21.06.2022  12:10   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.

Новые случаи заражения коронавирусом лабораторно зарегистрированы в Харьковской области на 21 июня 2022 года


Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 471 человека. Выздоровело 293 914 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 497 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 2 человек (в том числе 1 - житель города Харькова).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 июня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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