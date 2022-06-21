21.06.2022 12:10 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 21 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрирован 1 случай заражения коронавирусом в Харькове.







Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 2 случая заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 471 человека. Выздоровело 293 914 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 6 497 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 2 человек (в том числе 1 - житель города Харькова).



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 20 июня.