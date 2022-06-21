21.06.2022 12:16 Рита Парфенова

Прилет ракеты в депо Харковского метрополитена: информация о разрушениях

Ночной ракетный обстрел Харькова 20 июня вызвал разрушения депо метрополитена в Салтовском районе города.

Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Харьковской области Владимир Тимошко, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне

«Был нанесен удар по инфраструктуре харьковского метрополитена. В частности — по месту расположения поездов метрополитена. В результате чего было повреждено как минимум три поезда, которые обслуживают харьковский метрополитен...» – сказал Тимошко.

Начальник главка сообщил, что в результате прилета ракеты есть раненый. У пострадавшего повреждения средней степени тяжести. Есть надежда, что его жизни ничего не угрожает.



«По моему мнению, эти удары - это крик отчаяния, желания, чтобы жители начали паниковать и массово уезжать из города Харькова», - добавил Тимошко.

Напомним, 21 июня три станции Салтовской линии метрополитена перестали обслуживать пассажиров.