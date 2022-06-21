Прилет ракеты в депо Харковского метрополитена: информация о разрушениях

Ночной ракетный обстрел Харькова 20 июня вызвал разрушения депо метрополитена в Салтовском районе города.
Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Харьковской области Владимир Тимошко, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне
«Был нанесен удар по инфраструктуре харьковского метрополитена. В частности — по месту расположения поездов метрополитена. В результате чего было повреждено как минимум три поезда, которые обслуживают харьковский метрополитен...» – сказал Тимошко.
Начальник главка сообщил, что в результате прилета ракеты есть раненый. У пострадавшего повреждения средней степени тяжести. Есть надежда, что его жизни ничего не угрожает.
«По моему мнению, эти удары - это крик отчаяния, желания, чтобы жители начали паниковать и массово уезжать из города Харькова», - добавил Тимошко.
Напомним, 21 июня три станции Салтовской линии метрополитена перестали обслуживать пассажиров.
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