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21.06.2022  12:16   Рита Парфенова

Прилет ракеты в депо Харковского метрополитена: информация о разрушениях

Ночной ракетный обстрел Харькова 20 июня вызвал разрушения депо метрополитена в Салтовском районе города.

депо салтовское харьковского метрополитена

Об этом сообщил начальник Главного управления полиции Харьковской области Владимир Тимошко, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Суспільне

«Был нанесен удар по инфраструктуре харьковского метрополитена. В частности — по месту расположения поездов метрополитена. В результате чего было повреждено как минимум три поезда, которые обслуживают харьковский метрополитен...» – сказал Тимошко.

Начальник главка сообщил, что в результате прилета ракеты есть раненый. У пострадавшего повреждения средней степени тяжести. Есть надежда, что его жизни ничего не угрожает.

«По моему мнению, эти удары - это крик отчаяния, желания, чтобы жители начали паниковать и массово уезжать из города Харькова», - добавил Тимошко.

Напомним, 21 июня три станции Салтовской линии метрополитена перестали обслуживать пассажиров.

Источник:   Суспільне
 Тэги:  ракетный удар, харьков, метро, агрессия россии
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