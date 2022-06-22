Профилактика коронавируса: какая вакцина есть в Харькове

Пункты вакцинации от COVID-19 работают в поликлиниках Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу горсовета, в Харькове есть две вакцины от коронавируса - CoronaVac и Pfizer.
«Медучреждения в достаточном количестве снабжены вакциной «CoronaVac» и в ограниченном – вакциной «Pfizer», – уточнили в Департаменте здравоохранения.
Медиуи обращаются к харьковчанам с призывом в случае необходимости проходить вакцинацию, ведь в военное время риск развития и распространения инфекционных заболеваний возрастает. Наиболее уязвимыми являются дети и взрослые, которые не привиты вообще или вовремя не сделали ревакцинацию.
«Если вы хотите привиться, обращайтесь к своему семейному врачу или в ближайшую городскую поликлинику. Будьте здоровы!» – отметили в департаменте.
Напомним, за прошедшие сутки официально зарегистрировано 2 случая заражения коронавирусом в Харькове.
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