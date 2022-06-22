22.06.2022 21:13 Дмитрий Колоней

Вражеский обстрел Харьковщины унес жизнь мужчины (фото)

Полиция и Прокурвтура Харьковщины зафиксировали трагические последствия обстрелов оккупантами населенных пунктов региона.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию Прокуратуру Харьковской области очередное преступление против украинского народа захватчики совершили 21 июня 2022 года около 23:50.

В результате ракетных обстрелов в пгт Золочев были разрушены два двухэтажных многоквартирных дома. В результате вражеского нападения погиб 48-летний мужчина. Во время осмотра под завалами були знайдены фрагменти тел еще одного мужчины и женщины.

Каких-либо позиций ВСУ вблизи домов мирных граждан не было.

Следователи провели осмотр мест происшествия и собрали вещественные доказательства. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении законов и обычаев войны Уголовного кодекса Украины. Все собранные материалы будут переданы в Управление СБУ в Харьковской области.