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22.06.2022  21:51   Дмитрий Колоней

ВСУ уничтожили почти вся «элиту» оккупантов (видео)

Об этом свидетельствует новый перехват спецслужб Украины.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, подразделения западного военного округа России были наголову разбиты ВСУ, а уцелели только те военные, кто отказался наступать на Украину..
 
«Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни «восточники» мотаются, потому что «западников» уже почти нет. Вся техника подбита, то башня не работает, то еще что-то не работает…То колеса пробиты, то еще что-то… .
 
В западный военный округ России входят, в том числе, Москва и Санкт-Петербург. В его составе – «военная элита», которую готовили к противодействию силам НАТО.
 
Но многие офицеры погибли, водителей не хватает, а огромные силы пехоты используются как «живое мясо».
Так что сейчас, как говорит этот оккупант и подтверждает ситуация на фронте, российская армия воюет количеством и топчется на месте. Верим в наши ВСУ и работаем бок о бок ради победы Украины!

 

Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия росии, разгром элиты, украина
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