ВСУ уничтожили почти вся «элиту» оккупантов (видео)

22.06.2022 21:51 Дмитрий Колоней

Об этом свидетельствует новый перехват спецслужб Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, подразделения западного военного округа России были наголову разбиты ВСУ, а уцелели только те военные, кто отказался наступать на Украину..

«Западного округа уже нет, потому что он весь в России, отказники. Мимо меня одни «восточники» мотаются, потому что «западников» уже почти нет. Вся техника подбита, то башня не работает, то еще что-то не работает…То колеса пробиты, то еще что-то… .

В западный военный округ России входят, в том числе, Москва и Санкт-Петербург. В его составе – «военная элита», которую готовили к противодействию силам НАТО.

Но многие офицеры погибли, водителей не хватает, а огромные силы пехоты используются как «живое мясо».

Так что сейчас, как говорит этот оккупант и подтверждает ситуация на фронте, российская армия воюет количеством и топчется на месте. Верим в наши ВСУ и работаем бок о бок ради победы Украины!