Прогноз погоды в Харькове на четверг, 23 июня

В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без осадков.
23 июня на территории города Харькова и области ночью небольшой, днем умеренный дождь. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +13°...+18°C (ощущается как +15°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +21°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.
Вечером малооблачно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +24°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без осадков.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
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