23.06.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 23 июня

В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без осадков.

23 июня на территории города Харькова и области ночью небольшой, днем умеренный дождь. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на сайт Синоптик.

Утром переменная облачность, вероятность осадков 13%. Температура воздуха +13°...+18°C (ощущается как +15°C). Ветер южный, 2 м/с. Влажность воздуха 92%. Атмосферное давление 737 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 26%. Температура воздуха +21°...+23°C (ощущается как +23°C). Ветер юго-восточный, 2 м/с. Влажность воздуха 46%. Атмосферное давление 740 мм рт.ст.



Вечером малооблачно, вероятность осадков 18%. Температура воздуха +24°...+20°C (ощущается как +24°C). Ветер юго-восточный, 3 м/с. Влажность воздуха 62%. Атмосферное давление 742 мм рт.ст.

Приметы дня:

Погоду в этот день предсказывал дым от костра: если он поднимается столбом - к ясной погоде, стелется по земле - к ненастью.

Если во время грозы белые тучи идут перед синими, то будет град.

День погожий, а муравьев почти не видно – жди ненастья.

Если в этот день по полю вереницами бегали мыши – это обещало голодный год.

Если вороны стаей летели из-за леса – это значило, что будет болезненный год.

А если стоит засуха, то в этот день добра не жди.