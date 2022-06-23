23.06.2022 07:29 Рита Парфенова

23 июня: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.

Этот профессиональный праздник установлен Указом Президента Леонида Кучмы, учитывая роль государственной службы в процессе становления Украины как суверенного, независимого, демократического, социального, правового государства, а также в поддержку решения Генеральной Ассамблеи ООН.

Также в этот день отмечается и День государственной службы ООН. Организация объединенных наций призвала государства-члены организовывать в этот день специальные мероприятия, освещающие вклад государственной службы в процесс развития стран.



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Весь мир сегодня отмечает Международный Олимпийский день, в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде.



Идея об установлении специального праздничного дня, посвященного олимпийскому движению во всем мире, и который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме в 1947 году, а еще через год на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице этот проект был одобрен официально.



Исторической предпосылкой для выбора даты праздника послужило следующее событие. В июне 1894 года в Париже состоялся Международный конгресс по проблемам физического воспитания, в котором участвовали представители 12 стран. 23 июня свой доклад представил энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. В нем он познакомил собравшихся с разработанными им организационными основами Олимпийских игр.



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Первый Международный день вдов мировое сообщество отметило в 2011 году. Эта дата дает возможность уделить внимание тяжелому положению женщин и детей, оставшихся без мужской опоры.



По данным Организации объединенных наций, на сегодняшний день в мире насчитывается около 250 миллионов вдов, из них 115 миллионов испытывают нищету. Очень много вдов проживает в странах, где бушуют вооруженные конфликты; их положение особенно тяжело: они теряют мужей в молодом возрасте, при этом вынуждены воспитывать детей в условиях боевых действий и без какой-либо поддержки со стороны.



Также в этот день...



В 1803 году Робер Фултон продемонстрировал на реке Сене первое паровое судно.



1860 – образована Секретная служба США. Первоначальной задачей сотрудников службы была борьба с подделкой долларов. После убийства в 1901 году президента США Уильяма Маккинли в обязанности Секретной службы вошла охрана президента страны. Сегодня Секретной службой охраняются семья президента, вице-президент, кандидаты на президентский пост, бывшие президенты, их жены или вдовы и дети младше 16 лет, а также посещающие США главы иностранных государств и другие знаменитости.

1868 – Кристофер Лэтем Шоулз из Висконсина запатентовал пишущую машинку. Она была размером с большой стол, печатала только большими буквами, причем машинистка не видела результата своей работы, поскольку бумага находилась внутри машинки.



1888 – в Киеве открыт памятник Богдану Хмельницкому.



1888 – На празднике печатников французского города Лилля в исполнении рабочего хора впервые прозвучал «Интернационал». Песня, написанная поэтом-коммунаром Эженом Потье сразу после разгрома Парижской коммуны, спустя 17 лет была положена на музыку рабочим Пьером Дегейтером.



1917 – Первый Универсал (основной закон) принят украинской Радой, им провозглашена независимость Украины.



1931 – родился Григорий Кохан, украинский кинорежиссер («Хлеб и соль», «Рожденная революцией», «Убить шакала»).



1961 – вступил в силу подписанный в 1959 году Договор о мирном научном использовании Антарктики.



1964 – Артур Мелин и Ричард Кнерр запатентовали гимнастический обруч – Hula-Hoop.



1972 – родился Зинедин Зидан, звезда мирового футбола, бывший капитан сборной Франции. Завершил карьеру в 2006 году.



1987 – Сергей Бубка установил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6 м 3 см.



1990 – начало заселения Крыма татарами, возвращающимися из изгнания.



1998 – впервые в мире произведена пересадка клетки человеческого мозга.



2001 – начался трехдневный официальный визит папы римского Иоанна Павла II в Украину.



2016 – на референдуме относительно членства Великобритании в ЕС большинство участников (52% при явке 72%) проголосовали за выход Соединенного Королевства из Евросоюза.



Именины отмечают: Александр, Антонина, Василий, Иван, Тимофей.