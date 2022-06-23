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23.06.2022  09:59   Рита Парфенова

Враг переместил в Изюм два танковых подразделения, - Генштаб

Рашисты пытаются найти слабые точки в обороне наших войск.

сводка генштаба всу

Об этом в утренней сводке об оперативной обстановке в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ, передает РЕДПОСТ.

«Враг пытается создать условия для возобновления наступления в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск», – сообщили в Генштабе.

В целях усиления группировки войск в районе города Изюм противник переместил в два танковых подразделения. Оккупанты планируют применить тяжелые огнеметные системы на Славянском направлении.

В предыдущие сутки враг применял ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Богородичное, Новая Дмитровка, Новопавловка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснополье, Вернополье, Родное, Красное, Шнурки, Красная Поляна, Карнауховка, Большая Камышеваха, Новая Дмитровка и Семиланное.

Напомним, противник пытается остановить продвижение ВСУ в сторону тыл своих войск на Славянском направлении.

Источник:   Генштаб ВСУ
 Тэги:  генштаб, харьков, агрессия россии
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