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23.06.2022  10:25   Рита Парфенова

Предоставить Харькову больше ПВО: президенту подана петиция

Продолжается сбор подписей под петицией с просьбой предоставить Харькову и Харьковской области больше систем противовоздушной обороны, зарегистрированной на сайте президента Украины.


Фото из открытых источников

Петиция №22/145254-еп «Прошу надати Харкову та Харківській області більше протиповітряної оборони» зарегистрирована на сайте Президента Украины 10 июня 2022 года, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины.

Ее автор Алина Коновалова обращается к Владимиру Зеленском с просьой прдоставить Харькову и области больше систем противовоздушной обороцы 

«Город каждый день под обстрелами ракет, однако жители города возвращаются домой и на работу для оплаты коммунальных услуг и других нужд», – пишет она в своем обращении.

На данный момент петицию подписали около восьми тысяч человек. Сбор подписей продолажается. Если петиция наберет 25 000 подписей – ее обязан  рассмотреть президент.

С начала июня Харьков подвергается ракетным обстрелам практически каждый вечер, в период с 23-х часов и до полуночи. В результате ночных обстрелов с 22 на 23 июня в Харьковской области по предварительным данным ранены семь человек, в том числе двое детей.

Источник:   Официальное интернет-представительство Президента Украины
 Тэги:  петиция, харков, пво, агрессия россии
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