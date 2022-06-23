Предоставить Харькову больше ПВО: президенту подана петиция

Продолжается сбор подписей под петицией с просьбой предоставить Харькову и Харьковской области больше систем противовоздушной обороны, зарегистрированной на сайте президента Украины.
Петиция №22/145254-еп «Прошу надати Харкову та Харківській області більше протиповітряної оборони» зарегистрирована на сайте Президента Украины 10 июня 2022 года, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины.
Ее автор Алина Коновалова обращается к Владимиру Зеленском с просьой прдоставить Харькову и области больше систем противовоздушной обороцы
«Город каждый день под обстрелами ракет, однако жители города возвращаются домой и на работу для оплаты коммунальных услуг и других нужд», – пишет она в своем обращении.
На данный момент петицию подписали около восьми тысяч человек. Сбор подписей продолажается. Если петиция наберет 25 000 подписей – ее обязан рассмотреть президент.
С начала июня Харьков подвергается ракетным обстрелам практически каждый вечер, в период с 23-х часов и до полуночи. В результате ночных обстрелов с 22 на 23 июня в Харьковской области по предварительным данным ранены семь человек, в том числе двое детей.
Комментариев: 0
И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
В Харькове тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Без осадков.
Ежегодно 23 июня отмечается День государственной службы Украины.
влажность:
давление:
ветер: