23.06.2022 10:25 Рита Парфенова

Предоставить Харькову больше ПВО: президенту подана петиция

Продолжается сбор подписей под петицией с просьбой предоставить Харькову и Харьковской области больше систем противовоздушной обороны, зарегистрированной на сайте президента Украины.



Фото из открытых источников

Петиция №22/145254-еп «Прошу надати Харкову та Харківській області більше протиповітряної оборони» зарегистрирована на сайте Президента Украины 10 июня 2022 года, передает РЕДПОСТ со ссылкой на Официальное интернет-представительство Президента Украины.

Ее автор Алина Коновалова обращается к Владимиру Зеленском с просьой прдоставить Харькову и области больше систем противовоздушной обороцы

«Город каждый день под обстрелами ракет, однако жители города возвращаются домой и на работу для оплаты коммунальных услуг и других нужд», – пишет она в своем обращении.



На данный момент петицию подписали около восьми тысяч человек. Сбор подписей продолажается. Если петиция наберет 25 000 подписей – ее обязан рассмотреть президент.

С начала июня Харьков подвергается ракетным обстрелам практически каждый вечер, в период с 23-х часов и до полуночи. В результате ночных обстрелов с 22 на 23 июня в Харьковской области по предварительным данным ранены семь человек, в том числе двое детей.