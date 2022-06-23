Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 485 человек. Выздоровело 294 627 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 5 796 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 6 человек (в том числе у 6 жителей города Харькова). Один человек заболел в Красногрдском районе области.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 июня.
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И в финансах, и в любви сегодня справедлива формула: главное – сохранить, а не преумножить. Прийти к компромиссу сегодня будет легче обычного.
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