23.06.2022 10:55 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом в Харькове.







Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 485 человек. Выздоровело 294 627 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 5 796 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 6 человек (в том числе у 6 жителей города Харькова). Один человек заболел в Красногрдском районе области.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 июня.