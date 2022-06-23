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23.06.2022  10:55   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 23 июня

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 6 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Сколько случаев заболевания коронавирусом зарегистрированы в Харьковской области на 23 июня 2022 года


Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 7 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 307 485 человек. Выздоровело 294 627 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 5 796 человек.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в двух районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 6 человек (в том числе у 6 жителей города Харькова). Один человек заболел в Красногрдском районе области.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 22 июня.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
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