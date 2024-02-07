    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події У Харкові ловили рибу забороненим знаряддям
07.02.2024  13:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові ловили рибу забороненим знаряддям

6 лютого під час рибоохоронної роботи державні інспектори, викрили грубе порушення Правил рибальства на річці Лопань у місті Харків, передає РЕДПОСТ .

 
Близько 12:00 було виявлено мешканця міста Харків, який здійснював лов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову, а саме одним «павуком» та виловили такі водні біоресурси: карась сріблястий – 1 екз., щука – 1 екз., плітка – 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 0,5 кг.
 
На особу складено протокол за ч.4 ст.85. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 6 613 грн. Заборонене знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.
 
Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові надзвичайники врятували жінку з-під завалів.
 
Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
07.02 Надзвичайні події У Харкові викрито директора будівельної фірми, який привласнив кошти на відновлення школи 07.02 Надзвичайні події Впала і не могла підвестися: у Харкові патрульні прийшли на допомогу жінці 07.02 Надзвичайні події Чоловік на Харківщині незаконно зберігав фактично 200 кілограм пороху
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 