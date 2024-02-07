07.02.2024 13:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові ловили рибу забороненим знаряддям

6 лютого під час рибоохоронної роботи державні інспектори, викрили грубе порушення Правил рибальства на річці Лопань у місті Харків, передає РЕДПОСТ .

Близько 12:00 було виявлено мешканця міста Харків, який здійснював лов водних біоресурсів забороненим знаряддям лову, а саме одним «павуком» та виловили такі водні біоресурси: карась сріблястий – 1 екз., щука – 1 екз., плітка – 1 екз. Загальна вага незаконно добутих водних біоресурсів становила 0,5 кг.

На особу складено протокол за ч.4 ст.85. Збитки, завдані рибному господарству України, складають 6 613 грн. Заборонене знаряддя лову та незаконно виловлені водні біоресурси вилучено.

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області закликає громадян дотримуватися вимог чинного природоохоронного законодавства.

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