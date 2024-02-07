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07.02.2024  13:29   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів протягом доби пройшли 80 осіб

На території Харкова та області активно ведеться робота з розкриття колаборантів, зрадників та пособників окупантів.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, через операторів спецлінії «102» до поліції Харківщини надійшло 924 повідомлення про правопорушення та події

Для перевірки щодо підозри у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів ГУНП в Харківській області доставлено 80 осіб.

З метою запобігання нелегальному потраплянню у населені пункти зброї та наркотичних речовин, правоохоронні органи спільно з військовослужбовцями проводять перевірку транспортних засобів на блокпостах Харківської області.

В ході відпрацювання території працівники поліції викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 23 дорожньо-транспортні пригоди, загинула одна людина, 20 громадян отримали травми.

Правоохоронці склали 13 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:

  • 4 – за керування автомобілями у стані сп’яніння,
  • 5 – за керування автомобілями без відповідних документів,
  • 4 – за перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 лютого 2024 року.

Тэги:  поліція, харків
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