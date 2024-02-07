На Харківщині перевірку на диверсантів протягом доби пройшли 80 осіб

На території Харкова та області активно ведеться робота з розкриття колаборантів, зрадників та пособників окупантів.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, через операторів спецлінії «102» до поліції Харківщини надійшло 924 повідомлення про правопорушення та події
Для перевірки щодо підозри у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів ГУНП в Харківській області доставлено 80 осіб.
З метою запобігання нелегальному потраплянню у населені пункти зброї та наркотичних речовин, правоохоронні органи спільно з військовослужбовцями проводять перевірку транспортних засобів на блокпостах Харківської області.
В ході відпрацювання території працівники поліції викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.
Минулої доби на території Харківщини сталося 23 дорожньо-транспортні пригоди, загинула одна людина, 20 громадян отримали травми.
Правоохоронці склали 13 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху:
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 7 лютого 2024 року.
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Зірки радять не довіряти неквапливому перебігу подій - повірте, ситуація здатна круто змінитися будь-якої миті! Cьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, проте не намагайтеся заздалегідь прорахувати їхній результат – це все одно не вдасться.
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