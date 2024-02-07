07.02.2024 13:40 Віталій Хінєвіч

Чоловік на Харківщині незаконно зберігав фактично 200 кілограм пороху

Прокурори довели, що мешканець села Михайлівка, розташованого на Чугуївщині, після деокупації низки населених пунктів Харківської області у вересні 2022 року на відкритій ділянці місцевості побачив зв’язки та тканинні мішки, всередині яких містився порох.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Знахідку чоловік відніс до себе додому і став зберігати, не повідомляючи про це правоохоронні органи. У квітні 2023 року чоловіка викрили правоохоронці. Під час огляду домоволодіння виявлено та вилучено майже 200 кг речовини, яка, відповідно до висновку експертизи, є нітроцелюлозним порохом.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.

Вироком Чугуївського міського суду Харківської області чоловіку було призначено покарання у виді 3 років позбавлення волі та на підставі ст. 75 КК України звільнено від його відбування з іспитовим строком на 1 рік.

Не погодившись з вказаним вироком, перший заступник керівника обласної прокуратури оскаржив його в апеляційному порядку з мотивів невідповідності призначеного покарання ступеню тяжкості злочину.

Вироком колегії суддів Харківського апеляційного суду зазначену апеляційну скаргу задоволено, та призначено чоловіку покарання у виді 3 років позбавлення волі з його реальним відбуванням. Вирок суду апеляційної інстанції набув чинності.

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