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07.02.2024  13:43   Рита Парфенова

Директор терцентру у Харкові отримував зарплату за «мертвих душ»

Правоохоронці оголосили про підозру директору одного з територіальних центрів надання соціальних послуг у місті Харкові.

Правоохоронці повідомили про підозру директору одного з територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 47-річний керівник установи незаконно забирав заробітну плату осіб, які формально були працевлаштовані, але фактично не працювали. Він знімав гроші з їх банківських карток та привласнював.

Директора затримали затримали слідчі відділу поліції №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Харківській області під керівництвом Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Правоохоронці повідомили про підозру директору одного з територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова Правоохоронці повідомили про підозру директору одного з територіальних центрів надання соціальних послуг міста Харкова

Він отримав підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування продовжується.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що  судитимуть двох харківских посадовців Укрзалізниці, які організували шахрайські схеми.

 

 

 

Тэги:  розтрата, зловживання, поліція, харків
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