Директор терцентру у Харкові отримував зарплату за «мертвих душ»

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, 47-річний керівник установи незаконно забирав заробітну плату осіб, які формально були працевлаштовані, але фактично не працювали. Він знімав гроші з їх банківських карток та привласнював.

Директора затримали затримали слідчі відділу поліції №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області спільно зі співробітниками Управління Служби безпеки України у Харківській області під керівництвом Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Він отримав підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), що передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі та позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування продовжується.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram