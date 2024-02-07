Директор терцентру у Харкові отримував зарплату за «мертвих душ»

Правоохоронці оголосили про підозру директору одного з територіальних центрів надання соціальних послуг у місті Харкові.
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Зірки радять не довіряти неквапливому перебігу подій - повірте, ситуація здатна круто змінитися будь-якої миті! Cьогоднішні зміни можуть виявитися доленосними, проте не намагайтеся заздалегідь прорахувати їхній результат – це все одно не вдасться.
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