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07.02.2024  14:14   Рита Парфенова

Як виглядає село на Харківщині після обстрілу російськими авіабомбами (фото)

Прокурори збирають докази воєнних злочинів окупантів на території Куп'янського району.

7 лютого близько 6:00 окупанти здійснили авіаудари по селищу Григорівка Куп'янського району. В результаті пошкоджені житлові будинки.
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 7 лютого близько 6:00 окупанти здійснили авіаудари по селищу Григорівка Куп'янського району. В результаті пошкоджені житлові будинки.

Також сьогодні вранці село Вільхуватка Куп'янського району теж було атаковане авіабомбами з боку збройних сил рф. Постраждала адміністративна будівля та приватні домогосподарства.
7 лютого близько 6:00 окупанти здійснили авіаудари по селищу Григорівка Куп'янського району. В результаті пошкоджені житлові будинки.
 
За попередніми даними, ворог застосовував авіабомби проти вказаних населених пунктів.
 
Прокурори разом зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії з боку російської федерації.
 
7 лютого близько 6:00 окупанти здійснили авіаудари по селищу Григорівка Куп'янського району. В результаті пошкоджені житлові будинки.
 
За процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 22 населених пунктів Харківщини.
 
7 лютого близько 6:00 окупанти здійснили авіаудари по селищу Григорівка Куп'янського району. В результаті пошкоджені житлові будинки.
 
7 лютого близько 6:00 окупанти здійснили авіаудари по селищу Григорівка Куп'янського району. В результаті пошкоджені житлові будинки.
 
7 лютого близько 6:00 окупанти здійснили авіаудари по селищу Григорівка Куп'янського району. В результаті пошкоджені житлові будинки.
 
7 лютого близько 6:00 окупанти здійснили авіаудари по селищу Григорівка Куп'янського району. В результаті пошкоджені житлові будинки.
 
7 лютого близько 6:00 окупанти здійснили авіаудари по селищу Григорівка Куп'янського району. В результаті пошкоджені житлові будинки.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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