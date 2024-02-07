Як виглядає село на Харківщині після обстрілу російськими авіабомбами (фото)





Також сьогодні вранці село Вільхуватка Куп'янського району теж було Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 7 лютого близько 6:00 окупанти здійснили авіаудари по селищу Григорівка Куп'янського району. В результаті пошкоджені житлові будинки.Також сьогодні вранці село Вільхуватка Куп'янського району теж було атаковане авіабомбами з боку збройних сил рф. Постраждала адміністративна будівля та приватні домогосподарства.

За попередніми даними, ворог застосовував авіабомби проти вказаних населених пунктів.

Прокурори разом зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії з боку російської федерації.

За процесуальним керівництвом Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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