07.02.2024 14:50 Віталій Хінєвіч

Впала і не могла підвестися: у Харкові патрульні прийшли на допомогу жінці

Чоловік повідомив правоохоронцям, що його мати ймовірно впала в зачиненій квартирі та не може підвестись.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Заявник востаннє бачив матір фактично добу тому.

Помешкання було зачинено, а через двері поліцейські чули людський голос та прохання про допомогу. Інспектори Сергій Дем’яненко та Олександр Шапка за допомогою підручних інструментів відкрили помешкання.

Жінка лежала на підлозі однієї з кімнат у безпорадному стані. Громадянці одразу почали надавати допомогу та контролювали її стан до приїзду бригади швидкої. Медики ушпиталили потерпілу.

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