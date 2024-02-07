07.02.2024 15:20 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов зустрівся з громадою Нюрнберга

Разом ми обговорили виклики, які постають перед нами в умовах війни, та поділилися своїм повсякденням.

Про це розповів Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«Мав нагоду поспілкуватися з громадою Нюрнберга.

Це була дуже тепла зустріч, на яку прийшли українці, харківʼяни та наші німецькі друзі. Разом ми обговорили виклики, які постають перед нами в умовах війни, та поділилися своїм повсякденням. Радий був побачити земляків і почути від них, що вони хочуть повернутися додому.

Дякую за таку можливість голові Асоціації побратимства «Харків-Нюрнберг» Аніті Рампе, її колезі Александру Лісаку та всім, хто докладає зусиль для допомоги нашим людям як у Німеччині, так і в Харкові!»,- повідомив Ігор Терехов.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов обговорив Концепцію муніципального житла для Харкова із забудовниками Німеччини.