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07.02.2024  15:20   Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов зустрівся з громадою Нюрнберга

Разом ми обговорили виклики, які постають перед нами в умовах війни, та поділилися своїм повсякденням.

 
Про це розповів Харківський міський голова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
 
«Мав нагоду поспілкуватися з громадою Нюрнберга. 
 
Це була дуже тепла зустріч, на яку прийшли українці, харківʼяни та наші німецькі друзі. Разом ми обговорили виклики, які постають перед нами в умовах війни, та поділилися своїм повсякденням. Радий був побачити земляків і почути від них, що вони хочуть повернутися додому. 
 
 
 
Дякую за таку можливість голові Асоціації побратимства «Харків-Нюрнберг» Аніті Рампе, її колезі Александру Лісаку та всім, хто докладає зусиль для допомоги нашим людям як у Німеччині, так і в Харкові!»,- повідомив Ігор Терехов.
 
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов обговорив Концепцію муніципального житла для Харкова із забудовниками Німеччини.
 
Тэги:  харків, ігор терехов
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