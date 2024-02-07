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07.02.2024  15:45   Віталій Хінєвіч

Обстріл Харкова 7 лютого: дві ракети були північнокорейського виробництва (фото)

Вранці 7 лютого ворог здійснив ракетні удари по Харкову. Дві з п'яти ракет, випущених вранці по місту, - північнокорейського виробництва.

Фото надав Сергій Болвінов 
 
 Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.
 
«Металеві уламки балістичних ракет вибухотехніки зібрали на території промислової зони. Попередні висновки спеціалістів - це північнокорейські ракети HVASON 11GA (KN-23)»,- повідомив правоохоронця.
 
 
Фото надав Сергій Болвінов 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харкова задокументували наслідки ракетного удару, після якого постраждали троє людей.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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