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07.02.2024  16:00   Віталій Хінєвіч

У Харкові викрито директора будівельної фірми, який привласнив кошти на відновлення школи

Співробітники Служби безпеки України викрили у Харкові керівника однієї з будівельних фірм, який привласнив гроші, призначені для ремонту пошкоджень внаслідок російської агресії.

 
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, за даними слідства, у вересні 2022 року одна з харківських будівельних фірм заключила договір на капітальний ремонт гімназії, яка постраждала внаслідок збройної російської агресії навесні того ж року. Для цього з місцевого бюджету було виділено майже 2,5 млн грн. 
 
Проте, правоохоронці з’ясували, що частина робіт не була виконана і чоловік незаконно привласнив бюджетні кошти. До переліку підрядник вніс роботи, які фактично не проводились, а обсяги виконаних робіт та вартість придбаних матеріалів значно завищив.
 
За результатами ініційованих СБУ будівельно-технічних експертиз, розмір заподіяної шкоди внаслідок протиправних дій директора становить майже 900 тис. грн. 
 
На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
 
  • ч.5 ст.191 (заволодіння майном службовою особою);
  • ч.1 ст.366 (службове підроблення). 
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці Харкова задокументували наслідки ракетного удару, після якого постраждали троє людей.
 
Тэги:  події, харків
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