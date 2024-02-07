07.02.2024 16:00 Віталій Хінєвіч
У Харкові викрито директора будівельної фірми, який привласнив кошти на відновлення школи
Співробітники Служби безпеки України викрили у Харкові керівника однієї з будівельних фірм, який привласнив гроші, призначені для ремонту пошкоджень внаслідок російської агресії.
Як повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, за даними слідства,
у вересні 2022 року одна з харківських будівельних фірм заключила договір на капітальний ремонт гімназії, яка постраждала внаслідок збройної російської агресії навесні того ж року. Для цього з місцевого бюджету було виділено майже 2,5 млн грн.
Проте, правоохоронці з’ясували, що частина робіт не була виконана і чоловік незаконно привласнив бюджетні кошти. До переліку підрядник вніс роботи, які фактично не проводились, а обсяги виконаних робіт та вартість придбаних матеріалів значно завищив.
За результатами ініційованих СБУ будівельно-технічних експертиз, розмір заподіяної шкоди внаслідок протиправних дій директора становить майже 900 тис. грн.
На підставі зібраних співробітниками СБУ доказів зловмиснику повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
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ч.5 ст.191 (заволодіння майном службовою особою);
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ч.1 ст.366 (службове підроблення).
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури.
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