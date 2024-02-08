08.02.2024 11:29 Рита Парфенова

Харків'яни встановили новий рекорд на сервісах обленерго

Жителі Харкова встановили абсолютний рекорд з передачі показів електролічильників за січень 2024 року.

Як повідомляє РЕДПОСТ, більше ніж 482 тисячі власників особових рахунків відправили свої показання за допомогою електронних сервісів компанії "Харківобленерго". Це найбільший показник за весь час функціонування електронних сервісів. Попередній рекорд протримався рівно два роки: за січень 2022-го було передано 475 тисяч показань.

Лідерство серед дистанційних методів передачі показів традиційно належить мобільному додатку, особистому кабінету та sms-повідомленням. Кількість користувачів, які використовують ці сервіси, постійно зростає, оскільки це зручно та економить час.

У "Харківобленерго" нагадали, що навіть якщо ви тимчасово не проживаєте вдома і не користуєтеся електроенергією, все одно необхідно передавати покази. Важливо дотримуватися чітких термінів передачі: у період за два календарні дні до кінця розрахункового місяця і три перші дні наступного.

Навіть якщо ви забули передати покази, не варто переживати. Платити потрібно за реальними показами лічильника, а наступного місяця можна вчасно передати актуальні дані, і система все сама перерахує.

Подробніше про способи передачі показань за допомогою електронних сервісів можна дізнатися тут.