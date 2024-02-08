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08.02.2024  10:51   Рита Парфенова

Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

До поліцейських Харківщини надійшло 928 викликів через операторів спецлінії «102».

поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області для перевірки за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності доставлено 3 осіб.
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотиків правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3150 транспортних засобів.
 
Під час відпрацювання території працівники поліції викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків, вилучивши заборонені речовини у порушників.
 
Протягом минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, у яких 10 громадян отримали травми. Працівники поліції викрили 2 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 лютого 2024 року.

 

Тэги:  поліція, харків
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