Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області для перевірки за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності доставлено 3 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння нелегальної зброї та наркотиків правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3150 транспортних засобів.

Під час відпрацювання території працівники поліції викрили 3 громадян у незаконному обігу наркотиків, вилучивши заборонені речовини у порушників.

Протягом минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, у яких 10 громадян отримали травми. Працівники поліції викрили 2 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.