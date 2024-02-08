Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

До поліцейських Харківщини надійшло 928 викликів через операторів спецлінії «102».
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Сьогодні зірки схиляють до здорового консерватизму та спокійної реалізації задуманого. Уникайте спонтанних вчинків та суперечок: вам навряд чи вдасться когось переконати.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
На 8 лютого припадає Міжнародний день шотландського віскі, також відомий як День скотчу.
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