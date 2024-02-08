Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 7 лютого 2024 року.
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Сьогодні зірки схиляють до здорового консерватизму та спокійної реалізації задуманого. Уникайте спонтанних вчинків та суперечок: вам навряд чи вдасться когось переконати.
Весь день у Харкові буде хмарним. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ зі снігом. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів.
На 8 лютого припадає Міжнародний день шотландського віскі, також відомий як День скотчу.
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