08.02.2024 10:27 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 8 лютого

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 8 лютого 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів – 12

Харків – 10

Богодухів – 12

Коломак – 12

Великий Бурлук – 13

Печеніги – 10

Слобожанське – 14

Купянск – 13

Красноград – 11

Лозова – 13

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 7 лютого 2024 року.