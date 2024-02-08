08.02.2024 09:54 Рита Парфенова

На Харківщині окупанти обстрілювали мирні дома й ферми

Протягом доби окупанти обстрілювали прикордонні та прифронтові райони Харківщини з різних видів озброєння.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, під ворожим вогнем опинилися населені пункти Куп’янського та Чугуївського районів.



7 лютого о 22:00 годині внаслідок обстрілу міста Куп'янська пошкоджено приватний будинок та газову трубу, а 67-річний чоловік отримав легкі тілесні ушкодження.



О 22:02 відбувся ворожий обстріл села Глушківка Куп'янського району, в результаті чого пошкоджена приватна ферма, а 42-річний чоловік отримав вибухову травму.



О 19:00 окупанти нанесли удари по селу Курилівка, під час обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння.



О 15:00 окупанти обстріляли з РСЗВ місто Вовчанськ. Інформації про руйнування та постраждалих не надійшло.



О 08:25 поза межами села Григорівка Куп'янського району було знищено складську будівлю приватного підприємства, 1 житловий будинок був зруйнований, а інший пошкоджено. Постраждалих немає.

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