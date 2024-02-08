Ігор Терехов: Харків краще підготовлений до можливих атак

Харків готовий дати гідну відсіч російському агресору, якщо він знову спробує загарбати місто.
Міський голова Ігор Терехов в інтерв’ю італійській щоденній газеті «Корр'єре делла Сера» прокоментував інформацію щодо можливого повторного наступу армії рф на Харків, передає РЕДПОСТ.
«Я не можу знати, чого бажає президент російської федерації. Цього ніхто не може знати та розуміти. Але це і неважливо. Важливо те, що ми будемо захищати свою країну та не дамо можливості просуватися російським військам. Сьогодні Харків більш підготовлений. Два роки тому ми й не думали, що буде повномасштабна війна, а зараз ми у цій війні вже два роки», - зазначив Ігор Терехов.
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