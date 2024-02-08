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08.02.2024  09:15   Рита Парфенова

Чоловік загинув під час пожежі на Харківщині

Пожежа у багатоповерховому будинку міста Первомайськ на Харківщині забрала життя людини.

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, 7 лютого о 23:08 в одній з квартир багатоповерхового житлового будинку у місті Первомайськ, Лозівського району, виникла побутова пожежа.

Рятувальники з 45-ї пожежно-рятувальної частини негайно вирушили на місце події. Під час розвідки виявлено, що горять домашні речі та сміття на площі пожежі 1 квадратний метр.

Внаслідок пожежі загинув чоловік 1957 року народження.

Причину загоряння зараз встановлюють.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у вогні тисяч пожеж Харківщини за місяць загинули сотні людей.

Тэги:  пожежа, дснс, харків
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