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08.02.2024  08:49   Рита Парфенова

Ігор Терехов зустрівся з мером Варшави

Харківській міський голова Ігор Терехов відзначив підтримку Польщі у захисті України від рашистських загарбників.


Фото: ХМР
Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.
 
«З перших днів війни Польща стоїть пліч-о-пліч з Україною і безкомпромісно підтримує наших громадян.
 
Така чітка й однозначна позиція - єдино вірна для всіх, хто поважає демократичні цінності. І те, що її відстоює і мер Варшави Рафал Тшасковський, є дуже цінним для нас.
 
Адже, щоб раз і назавжди покінчити з російською тиранією, зараз ми як ніколи потребуємо подальшої консолідації зусиль усіх європейських країн.
 
Наближаємо Перемогу разом!», – йдеться у повідомленні.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов обговорив Концепцію муніципального житла для Харкова із забудовниками Німеччини.

 

Тэги:  ігор терехов, харків
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