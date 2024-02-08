08.02.2024 08:49 Рита Парфенова

Ігор Терехов зустрівся з мером Варшави

Харківській міський голова Ігор Терехов відзначив підтримку Польщі у захисті України від рашистських загарбників.



Фото: ХМР

Про це мер Харкова Ігор Терехов розповів у своєму телеграм-каналі, передає РЕДПОСТ.

«З перших днів війни Польща стоїть пліч-о-пліч з Україною і безкомпромісно підтримує наших громадян.

Така чітка й однозначна позиція - єдино вірна для всіх, хто поважає демократичні цінності. І те, що її відстоює і мер Варшави Рафал Тшасковський, є дуже цінним для нас.

Адже, щоб раз і назавжди покінчити з російською тиранією, зараз ми як ніколи потребуємо подальшої консолідації зусиль усіх європейських країн.

Наближаємо Перемогу разом!», – йдеться у повідомленні.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов обговорив Концепцію муніципального житла для Харкова із забудовниками Німеччини.